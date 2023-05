L’Archipel-de-Mingan aura ses gardiens

De gauche à droite : M. Hugues Michaud Directeur exécutif Québec et Nunavut à Parcs Canada, Mme Lysiane Mestokocho-Fortin responsable du programme gardiens, Mme Shanice Mollen Picard coordonnatrice du projet de la rivière Magpie, M. Jean-Charles Piétacho Chef de la Nation, Mme Olivia Jomphe gestionnaire des relations externes Parcs Canada, Mme Aurore Pérot gestionnaire de la conservation Parcs Canada, M. Dany Lebrun directeur de la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan. Photo Parcs Canada, Amber Gibson

Des gardiens du territoire seront désormais postés à l’Archipel-de-Mingan. Cette initiative conjointe du conseil des Innus d’Ekuanitshit et de Parcs Canada s’inscrit dans un effort de protection du Nitassinan, territoire ancestral innu, et de la culture s’y rattachant.

Ces gardiens du territoire auront comme mandat, entre autres, de gérer les aires protégées en y analysant la qualité de l’eau, en surveillant l’exploitation des ressources et en s’assurant de la pérennité des écosystèmes.

L’annonce a été effectuée mercredi, par le chef de la communauté innue de Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho et par Hugues Michaud, Directeur exécutif, Québec et Nunavut à Parcs Canada.

L’acquisition par Parcs Canada de l’île du Havre de Mingan a également été annoncée lors de cette soirée.

« Après un long portage, c’est à nous, maintenant, de protéger l’île du Havre de Mingan qui nous a protégés pendant des décennies et de perpétuer notre présence auprès d’elle. Sa protection sera assurée par nos gardiens innus des îles du Nitassinan, comme nos ancêtres l’ont perpétuée pour elle », affirme chef Piétacho, par communiqué.

Cette île, qui n’avait pu être annexée à la réserve de l’Archipel-de-Mingan lors de sa création en 1984, se trouve à environ 500 m de la rive, face à la communauté d’Ekuanitshit, et occupe une superficie d’un kilomètre carré et demi.

« Les nouvelles initiatives en développement s’insèrent dans la vision qui a guidé l’établissement de la réserve de parc national à l’époque et la volonté de la Première Nation de protéger ce territoire unique pour les générations présentes et futures », mentionne par communiqué le ministre responsable de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, qui est également le ministre responsable de Parcs Canada.