Interventions contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette

La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) s’attaquera cet été à la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE), l’insecte ravageur le plus destructeur des forêts de conifères du Québec. Douze bases d’opération seront établies, notamment à Forestville et dans Charlevoix.

Le ministre des Ressources Naturelles et des Forêts du Québec a demandé à la SOPFIM de préparer un plan d’intervention pour les secteurs les plus infestés, soit un peu plus de 471 758 hectares (ha) à travers sept régions de la province, dont la Côte-Nord (26 132 ha) et la Capitale-Nationale (23 241 ha).

La SOPFIM protégera, en plus des forêts publiques, certaines forêts privées ciblées. Les pulvérisations aériennes couvriront une superficie d’environ 5 154 ha de forêts privées, aménagées, susceptibles à la TBE, n’ayant pas atteint la maturité et détenues par des producteurs forestiers.

Les pulvérisations débuteront vers la fin du mois de mai et se poursuivront tout au long du mois de juin. Seul l’insecticide biologique Bacillus thuringiensis, variété kurstaki, communément appelé Btk, sera utilisé au cours de ce programme. Selon la SOPFIM, de nombreuses études scientifiques ont démontré que le Btk est sécuritaire pour la santé humaine, les animaux, la végétation et l’environnement. De plus, il est homologué par Santé Canada.

Rappelons que la TBE est un ravageur forestier qui s’attaque aux nouvelles pousses des sapins et des épinettes, leur donnant une apparence rougeâtre au courant de l’été. L’objectif du programme de protection n’est pas d’éliminer cet insecte, mais plutôt de réduire les populations, de manière à protéger au moins 50 % du feuillage annuel. Si les arbres ne sont pas protégés lorsqu’il y a une épidémie, ils risquent fortement de mourir après quatre ou cinq années de dommages sévères.