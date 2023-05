Un dépotoir illégal près de chez vous?

L’organisme de protection de la nature PurNat, qui opère un service de nettoyage de dépotoirs illégaux à travers le Canada, demande à la population de l’aider à en identifier sur le territoire.

« Les dépotoirs illégaux en nature posent de nombreux problèmes environnementaux, y

compris la contamination des sols et des sources d’eau, la destruction des habitats naturels

et la mise en danger de la faune et de la flore locales », rappelle l’organisme dans un communiqué.

PurNat ajoute que « ces dépotoirs nuisent à l’esthétique de nos paysages et découragent les activités récréatives en plein air » et que « la participation active de la communauté est essentielle pour résoudre

ce problème ».

L’organisme environnemental invite donc les citoyens à être vigilants et à signaler tout dépotoir illégal qu’ils pourraient repérer. Il conseille de prendre une photo et/ou une vidéo et de se rendre sur purnat.org ou de l’envoyer à info@purnat.ca.

« Un environnement sain et propre est essentiel pour notre bien-être et celui des générations futures », souligne l’organisme en terminant.

Les dépotoirs illégaux en nature posent de nombreux problèmes environnementaux. Photo courtoisie