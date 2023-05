Le président de l’UMQ sur la Côte-Nord : inflation et transport aérien au menu

De passage sur la Côte-Nord la semaine dernière, le nouveau président de l’Union des municipalités (UMQ), Martin Damphousse, a pu entendre les élus locaux sur différents enjeux. Le transport régional aérien a retenu l’attention.

Étant en poste depuis le début du mois de mai, il s’agissait d’une belle occasion pour le principal intéressé, qui est également maire de Varennes, d’entrer en contact avec certains enjeux régionaux qu’il maîtrise moins.

Depuis le début de sa tournée des régions, on lui parle beaucoup du transport régional aérien. Le plan gouvernemental des billets à 500 $ n’a pas apporté les effets positifs escomptés, selon le président de l’UMQ.

« On pensait avoir la solution avec les billets à 500 $. Tout le monde pensait que c’était des billets pour l’ensemble des voyages en région, mais c’est seulement pour les lignes Montréal-Québec. Finalement, il y a encore un problème majeur », affirme M. Damphousse.

« Air Canada n’a pas du tout été fiable. On se retrouve avec ce problème qui fait mal aux entreprises et aux régions partout au Québec », ajoute-t-il.

Des propos qui sont appuyés par le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, qui ne comprend pas le fait qu’Air Canada siège sur le Comité permanent sur le transport aérien régional mis en place par le gouvernement du Québec. Selon lui, cette compagnie « ne veut rien savoir des régions. »

« Moi, je ne fonde pas beaucoup d’espoir sur ce comité tant qu’Air Canada siège. On sait pertinemment qu’ils n’ont aucun intérêt pour le transport régional et tout ce qu’ils veulent faire, c’est tuer la concurrence », dit le maire de Sept-Îles

Sur le sujet du transport régional aérien, l’insatisfaction face au plan gouvernemental des billets à 500 $ s’est également transportée en Minganie, la semaine dernière. La MRC affirme que le plan ne répond pas aux besoins des habitants de la région. Elle ajoute que les résidents ne peuvent profiter des billets, parce qu’il n’y en a pas assez et que ceux-ci sont monopolisés par les grands employeurs au profit du navettage.

Face à cette situation, les élus de la Minganie ont demandé lors de la séance du conseil du 16 mai, une rencontre avec la ministre régionale, Kateri Champagne Jourdain. Ils espèrent que cette réunion puisse contribuer à donner accès à un transport régional aérien fiable, ainsi qu’aux billets du programme d’accès aérien aux régions.

Pour tenter de régler le problème dans le transport aérien régional, le président de l’UMQ, a espoir que l’agrandissement de l’aéroport de Montréal à Saint-Hubert, avec l’arrivée de l’entreprise aérienne Porter, pourra aider.

« Porter c’est une entreprise qui est fiable et c’est justement dans le but d’améliorer le transport régional intra-canadien. Donc, on espère que ça donnera un coup de main », souligne M. Damphousse.

Inflation

Un autre sujet qui a retenu l’attention lors de la rencontre entre les élus nord-côtiers et le président de l’UMQ est l’inflation et l’impact de ce phénomène sur les finances publiques.

« Partout au Québec, on a connu une inflation importante, mais je réalise que plus on est en région, plus la distance crée un effet d’inflationniste, parce qu’amener les matériaux coûte plus cher et il y a moins de soumissionnaires », explique M. Damphousse.

Pour faire face au coût important de l’inflation, une étape importante sera les négociations à venir avec le gouvernement du Québec pour le prochain pacte fiscal.

« Si on le renouvelle pour inclure un point de TVQ, on pourrait aller chercher jusqu’à 4 milliards de dollars pour l’ensemble des municipalités. On donnerait de l’air aux municipalités face à l’inflation », affirme Martin Damphousse.

Pour une ville comme Sept-Îles, au lieu de recevoir environ 300 000 $, ce montant pourrait passer à près d’un million de dollars, selon le maire Steeve Beaupré.

Le logement, la protection des berges et l’environnement ont aussi été au cœur des discussions entre les élus nord-côtiers et le président de l’UMQ.