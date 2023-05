Mishkau Construction reçoit le prix Construire 2023

Le 6 mai dernier lors d’une prestigieuse soirée des prix Construire, l’Association de la construction du Québec (ACQ) a décerné le prix Construire 2023 à Mishkau Construction pour la région Nord-Est du Québec. Cette reconnaissance de l’industrie est une première envers une entreprise issue des Premières Nations.

L’ACQ vise à reconnaître le talent, l’engagement et l’excellence d’entreprises et de personnes qui contribuent positivement à l’industrie de la construction au Québec. La qualité du travail, la contribution à un plus grand rayonnement de l’industrie et la formation exemplaire des employés sont des critères recherchés chez les lauréats.

Léonce Vollant, président et associé de Mishkau Construction, a profité de l’occasion pour souligner les efforts de toutes les équipes dans l’accomplissement des projets confiés à l’entreprise. Lors de son allocution, il a aussi traduit le mot Mishkau qui signifie « faire l’action de ramer tous ensemble vers la réalisation d’un objectif commun ».