Fermeture temporaire pour deux CLSC en Minganie

La pénurie de personnel infirmier touche à nouveau la Minganie. La semaine prochaine, le CLSC de Natashquan sera fermé les 22, 23, 24 et 26 mai. Pour sa part, le CLSC Victor-Lachance d’Aguanish ne sera pas accessible le 25 mai.

Le CISSS de la Côte-Nord rappelle que la population peut obtenir des conseils en contactant le service Info-Santé 811 et le 911 en cas d’urgence. Il est également possible de se rendre dans un autre CLSC de la Minganie sur les heures d’ouverture ou au Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie, à Havre-Saint-Pierre.

« Les personnes n’ayant pas de médecin de famille peuvent contacter le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) au 811, option 3. Lors de l’appel, une infirmière procède à l’évaluation du besoin de santé et peut orienter la demande vers le service professionnel ou médical y répondant le mieux. »