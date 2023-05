Agriculture sur la Côte-Nord : de la terre d’ailleurs

Pour faire pousser des légumes dans le sol de la Basse-Côte-Nord, la Ferme du Rigolet doit carrément faire venir la terre d’ailleurs.

En plus de devoir composer avec le climat et le manque de chaleur, la Ferme doit tenter de faire pousser des légumes dans un sol glaiseux. Pour remédier à la situation, il faut faire venir en grande quantité des intrants que ce soit de la terre noire, du compost, de la tourbe et de l’engrais. Le tout est livré par bateau via le Bella-Desgagnés.

« Pour toutes entreprises agricoles, il faut un minimum d’intrants, mais c’est sûr que dans notre cas, il en faut en plus grande quantité, surtout qu’on commence la production », explique Samuel Bellefleur, le directeur de la ferme.

Lancée en 2020 à Tête-à-la-Baleine, la ferme sera bientôt en mesure d’offrir des légumes frais aux résidents de cette petite communauté d’une centaine d’habitants.

« Je pense que les gens vont être contents de pouvoir se procurer des légumes provenant d’une initiative locale », affirme M.Bellefleur.

Dans les dernières années, la Ferme du Rigolet a travaillé à la construction d’une serre et à la préparation du terrain. Grâce aux installations, ils pourront produire des tomates, des concombres et des poivrons, en plus de faire pousser des fines herbes. Des fraises seront également cultivées. Les prochaines années serviront aussi de période d’essai.

« Ce qui va être important, c’est de voir ce qu’on est capable de produire et répondre à la demande », affirme-t-il.

Il ne veut pas que la Ferme du Rigolet produise trop, parce que le village de Tête-à-la-Baleine est isolé. Il serait donc difficile, voire impossible, d’aller livrer les légumes dans d’autres communautés.