Sept projets retenus pour « L’envert de ta cour »

Sept établissements de Sept-Îles se partageront 15 000 $ pour réaliser leur projet de verdissement grâce au programme « L’envert de ta cour ».

L’initiative de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) et de l’Aluminerie Alouette permettra la réalisation de projets de verdissement des terrains d’un centre de la petite enfance (CPE), d’une école et de quatre organismes à but non lucratif de Sept-Îles.

Le CPE Sous le bon toit recevra la somme de 2 488 $ pour l’aménagement d’arbres fruitiers et de vivaces à l’avant de la garderie. Ce projet permettra d’animer des ateliers culinaires et suscitera l’émerveillement des enfants envers la nature.

Des arbres indigènes seront plantés le long de la clôture de l’école Bois-Joli grâce à un montant de 2 500 $.

Le Centre d’action bénévole Le Virage débutera sa première phase de végétalisation de leur nouveau terrain en zone industrielle. Un montant de 2 500 $ pour planter des arbres et des vivaces leur sera remis.

L’Office municipal d’habitation de Sept-Îles recevra 2 148 $ pour l’embellissement de la cour des résidences de personnes âgées ainsi que la promotion des activités physiques et sociales via la plantation d’arbres, d’arbres fruitiers et de vivaces.

La somme de 2 471 $ contribuera à l’embellissement de la cour de l’Habitation communautaire l’âtre de Sept-Îles qui souhaite planter des arbres fruitiers en pot et en terre.

La Société d’horticulture de Sept-Îles poursuivra l’aménagement du jardin de l’Élyme des sables via l’installation de plants comestibles et l’installation d’une clôture. 2 425 $ sera remis pour ce projet.

Un montant de 1 964 $ sera octroyé au Centre de dépannage du Parc Ferland pour réaliser la troisième phase d’aménagement de leur terrain. Le projet prévoit la plantation de conifères, feuillus et plantes à fleurs sur la façade avant du centre.