Un surplus de 3,5M$ pour la Ville de Sept-Îles en 2022

La Ville de Sept-Îles a conclu l’année 2022 avec un surplus budgétaire de 3 560 000 $.

Des revenus additionnels non prévisibles d’un peu plus de 1,6 million $ provenant des droits imposés sur les transactions immobilières sont en partie responsables de ce surplus, explique le maire Steeve Beaupré. « Les hausses successives des taux d’intérêt ont aussi permis de meilleurs rendements sur les liquidités, de l’ordre de 730 000 $ » ajoute-t-il.

M. Beaupré précise toutefois que le contexte inflationniste a eu un impact sur les finances de la Ville. Les dépenses d’opérations ont augmenté de près de 750 000 $ en 2022.

Par ailleurs, la municipalité a dépensé 28,8M$ pour ses infrastructures en 2022. Ce montant a permis la réfection de rues (5,4 millions), la mise aux normes et la réfection d’infrastructures d’aqueduc et d’égout (1,9 million), la construction et le recouvrement de cellules au LET (4,4 millions), la construction et la rénovation de bâtiments municipaux (10,9 millions), dont le nouveau hangar municipal et les installations de la SPCA, et finalement, l’aménagement de parcs (3,3 millions), soit le parc des Générations et les travaux préparatoires pour la réfection du parc Aylmer-Whittom.

Au terme du 31 décembre 2022, la dette à long terme de la Ville de Sept-Îles se chiffrait à 88,5 millions $. Le coût du service de la dette à la charge de la municipalité s’élève à 8,3 millions $ pour l’année 2022.

Le rapport financier ainsi que les rapports de l’auditeur indépendant de la Ville de Sept-Îles pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2022 ont été déposés au conseil municipal à la séance du 8 mai.