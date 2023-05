Québec accorde 5,7M$ supplémentaire pour le pavillon de recherche du Cégep de Sept-Îles

Comme la plupart des projets de construction, c’est autour de celui du nouveau pavillon de recherche du Cégep de Sept-Îles d’être touché par la hausse des coûts.

Initialement le projet était estimé à environ 19M$. Par contre, lors de l’étape de la réalisation des plans et devis, le coût a augmenté.

« Depuis la pandémie, il y a de la surchauffe au niveau de la construction et comme tous les projets d’infrastructures au Québec, il y a eu des hausses importantes », explique le directeur du Cégep de Sept-Îles, David Beaudin.

Face à cette augmentation des coûts, l’organisation scolaire a fait des demandes auprès de ses partenaires gouvernementaux. Le gouvernement du Québec a déjà confirmé une aide.

Il s’agit d’une somme de 5,7M$ qui a été confirmé début avril par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec.

Une demande a déjà été transmise auprès de Développement économique Canada.

Au printemps 2022, les gouvernements du Québec (9,8M$) et du Canada (7M$) avait annoncé une aide de presque 17M$ pour la construction du pavillon de recherche.

Pour ce qui est du coût du projet à ce jour, il faudra encore attendre un peu pour le connaître.

« On est allé en appels d’offres publics et présentement, on est dans l’analyse des soumissions. Je ne peux pas dévoiler les derniers chiffres, mais ça va être rendu public dans les prochaines semaines », précise M. Beaudin.

La construction du pavillon de recherche devrait commencer cet été et durera environ deux ans.

Il accueillera trois bancs d’essai spécialisés dans les secteurs ferroviaire, de la maintenance industrielle et de l’intelligence énergétique.

Le nouveau pavillon inclura également des bureaux de chercheurs, ainsi que des espaces de travail communs et d’autres destinés à l’entrepreneuriat et à la valorisation des innovations.