Bloc sanitaire au lac des Rapides : la Ville planche sur un nouveau projet

La Ville de Sept-Îles travaille sur une nouvelle mouture du projet de bloc sanitaire au lac des Rapides

« Actuellement, le Service des travaux publics est à évaluer une alternative, un autre plan avec les gens de Tourisme Sept-Îles et du lac des Rapides », a indiqué le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, à la séance du conseil du 8 mai.

Il ajoute qu’il y a aussi le Club de ski de fond Rapido et Club de vélo Norcycle qui souhaitent avoir un bâtiment d’accueil.

« On étudie toutes les possibilités actuellement pour faire d’une pierre deux coups. C’est-à-dire le bloc sanitaire et peut-être un bâtiment d’accueil, mais les dimensions et le projet sont toujours sur la planche à dessin », précise le maire Beaupré.

Rappelons qu’à l’hiver 2022, la municipalité avait accordé un contrat de 1,3M$ pour la construction d’un bloc sanitaire. Par contre, en raison des délais, l’entrepreneur s’était retiré. La Ville était retournée en appel d’offres à l’automne 2022, mais les soumissions avaient été rejetées étant donné qu’elles étaient jugées trop élevées. La municipalité avait alors mis le projet sur la glace.