Une application mobile pour les croisiéristes à Sept-Îles

Dans le cadre du lancement de sa 13e saison des croisières, Destination Sept-Îles Nakauinanu (DSIN) a procédé au dévoilement d’une application qui permettra aux croisiéristes de mieux découvrir Sept-Îles et ses attraits.

Grâce à 14 panneaux munis d’un code QR, les visiteurs pourront toujours savoir quels sont les services qui se trouvent près d’eux, mais aussi les détails sur les heures d’accueil des commerces souvent visités : banques, pharmacies, boutiques de souvenirs, restaurants. En plus d’avoir des informations sur les endroits qu’ils visitent.

C’est au port de La Baie que la cheffe d’escale de DSIN, Suzanne Cassista, affirme avoir trouvé l’idée pour cette initiative. Elle a donc convaincu le Port de Sept-Îles, Aluminerie Alouette, la Ville de Sept-Îles et le Conseil ITUM pour qu’ils embarquent dans le projet en fournissant une contribution financière.

« Cette plateforme ne remplace pas les guides et les agents d’informations qui œuvrent auprès de DSIN. Elle ne fera qu’ajouter aux explications. Les visiteurs pourront aussi, toujours via la plateforme, partager des photos de leur séjour », explique Mme Cassista.

Bien que les panneaux soient aux couleurs de DSIN et mis en place par l’organisme, ils resteront en place toute l’année et pourront profiter à tous ceux qui visiteront Sept-Îles et qui seront à la recherche d’un lieu en particulier. Même les résidents y trouveront leur compte. Avec un téléphone, une tablette ou un ordinateur, tous les utilisateurs pourront mieux planifier leur prochaine visite à Sept-Îles.

« Ce qui est intéressant avec cette plateforme, c’est qu’elle sera disponible pour les croisiéristes, mais également pour tous les touristes, pour tous les visiteurs et tous les résidents de Sept-Îles », affirme la cheffe d’escale de DSIN.

L’application est disponible en français et en anglais. Il est également souhaité qu’elle soit bientôt disponible en innu-aimun.

11 navires attendus

Ce sont 11 navires qui sont prévus à Sept-Îles, cette année. La saison commencera le 9 mai, avec la venue du Viking Polaris. Il s’agit d’un navire qui en est à sa première année de service.

La date du 3 octobre sera à retenir. Lors de cette journée, le Queen Mary 2 sera de passage à Sept-Îles. Pour l’occasion, DSIN travaille très fort pour réunir Mylène Paquette, le Queen Mary 2 et le Hermel. Cette année marque le 10e anniversaire de la traversée en solo de l’océan Atlantique par Mme Paquette.

Rappelons que durant son périple, elle avait croisé le chemin du paquebot qui l’a ravitaillé et ainsi permis de compléter sa traversée.