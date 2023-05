Deux traverses sont annulées à Rivière-du-Loup et à Saint-Siméon en raison des conditions climatiques. Photo courtoisie

Traversées annulées entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon

En raison des mauvaises conditions climatiques, la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon annule les départs de 12h00 et de 16h00 de Rivière-du-Loup et de 14h00 et 17h30 de St-Siméon.