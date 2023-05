Le Festi-GrÎles délaisse le blues

Érik et Sonny Caouette de 2Frères seront sur la scène du Festi-GrÎles de la Côte-Nord le 10 août. Photo Facebook 2Frères

Le Festi-GrÎles de la Côte-Nord délaissera le blues pour sa quatrième édition, mais soyez rassurés, vous n’aurez pas les blues (bruit de tambour). La programmation musicale s’annonce fort intéressante. Côté bouffe et rafraîchissements, vous aurez encore plus de choix.

L’édition 2023 occupera encore une fois l’ancien site culturel innu de Uashat, soit du 10 au 12 août.

L’organisation a écouté ce que les festivaliers lui ont dit pour la programmation musicale. « On ne peut pas se battre face à ce que les gens demandent. C’est le choix populaire et ça prend de bonnes participations », souligne le président du Festi-GrÎles, Hugo Rossignol.

Le comité consulte aussi les autres festivals de la région, pour ne pas interférer au niveau des artistes invités.

Le jeudi 10 août, Maten sera en première partie de 2Frères. Érik et Sonny Caouette débarqueront avec le band au complet, et non qu’en duo. Ce sera un bel ajustement de logistique pour l’organisation qui doit revoir la scène en conséquence.

Le lendemain, place à deux hommages, un aux Colocs (la Messe à Dédé Fortin), différent de celui du Festival des Hivernants, alors que le Festi-GrÎles accueillera celui avec Jimmy Bourgoin, le Septilien qui était le drummer des Colocs. Pour finir la soirée, Lemay pis sa gang offriront celui 110% Bob Bissonnette.

Pour le samedi 12 août, deux hommages lanceront la soirée. Un à CCR (Travelling Band) et un à ZZ Top (Texas Drive). Rick Hughes, sa sœur Lulu et leur band fermeront les festivités avec du rock des années 70 à aujourd’hui.

Deejay Vlad, originaire d’Ukraine, assurera l’animation entre les différents spectacles.

Odeurs de BBQ

Qui dit Festi-Grîles, dit bouffe sur le BBQ. Les festivaliers auront l’embarras du choix avec encore plus d’exposants qui vendront de la nourriture. Il en sera de même au niveau des microbrasseries et distilleries.

Parmi la visite, Bob le Chef revient à nouveau avec sa conjointe Victoria Charlton.

« Ils sont en amour avec la Côte-Nord », soutient Hugo Rossignol.

Alex Turcotte de Projet BBQ s’amène aussi au Festi-GrÎles, offrant différents ateliers (inscriptions obligatoires à venir). Vous aurez certes droit à des conseils pour la cuisson de vos pizzas sur BBQ.

Le concours amateur de BBQ – Lauremat/Pêcheries Uapan opposera différentes équipes de la région, mais aussi d’ailleurs. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 23 avril.

En plus de l’artisanat innu sur le site et de bien d’autres kiosques, il y aura aussi la présence de Benoît Sauvageau, de Sainte-Agathe-des-Monts, qui réalise des sculptures à la tronçonneuse. Les enfants auront également leur section sur le site culturel innu.

« Le monde a hâte. C’est tout un happening. On va souhaiter du beau temps. Les gens (festivaliers, artisans,….) prévoient leurs vacances pour venir au Festi-GrÎles », conclut le président.

Le Club Richelieu au féminin sera aussi sur place avec une activité de financement pour les Anges du bal.

ArcelorMittal et ITUM sont les partenaires majeurs du Festi-GrÎles. L’organisation ne bénéficie pas de soutien de sociétés d’État ou du gouvernement, quoique qu’elle a espoir du côté de Tourisme Québec.

https://clipchamp.com/watch/qmcoRRYM1Of?utm_source=share&utm_medium=social&utm_campaign=watch&fbclid=IwAR1Ucb8fzRuZ-evAO36ao1eRf4BVnXIaSSYSEMFPNohMp8Ms18NLW7JcSlo