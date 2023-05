Baie-Comeau reçoit des athlètes nageurs des quatre coins du Québec

Les jeunes athlètes de la Côte-Nord se sont démarqués lors du Championnat provincial de natation scolaire du RSEQ qui avait lieu du 28 au 30 avril à l’école secondaire Serge-Bouchard.

Baie-Comeau recevait cette compétition d’envergure provinciale alors que 404 athlètes ainsi que leurs entraîneurs et accompagnateurs, sont débarqués sur la Côte-Nord. Ils provenaient des Cantons-de-l’Est, de la Côte-Nord, du Lac-St-Louis, des Laurentides-Lanaudière, de la Montérégie, de Montréal, de Québec-Chaudière-Appalaches et de l’Outaouais.

Plus de 100 bénévoles étaient également mobilisés pour cette compétition d’envergure.

Pour lancer cette fin de semaine de compétitions en grand, une cérémonie d’ouverture, suivie d’une prestation musicale de la formation locale The DeLorean, s’est tenue le vendredi. Les compétitions se sont ensuite enchaînées les samedi et dimanche.

Photo Facebook

Résultats

La Côte-Nord s’est positionnée au classement dans plusieurs catégories.

Dans l’épreuve du 50 mètres libre, la première place chez les cadettes a été remportée par Noémie Racine, tandis que Jacob Lessard est arrivé en haut du classement dans la catégorie Benjamins. Chez les Benjamines, Leelou Vollant a pris la 3e place.

Pour l’épreuve du 200 mètres libre, Florence Turbide et Léanne Essiembre ont terminé respectivement aux 2e et 3e rang du classement chez les Benjamines. Édouard Lévesque a fini en 2e position dans la catégorie des Cadets.

Pour ce qui est du 100 mètres dos, les Benjamines Emmanuelle Caron et Alice Forest ont enfilé les médailles d’argent et de bronze à leur cou. Louis Beaulieu s’est classé 3e dans la catégorie Juvénile. Ce dernier est aussi arrivé en 3e place dans sa catégorie au 50 mètres dos.

Au 100 mètres brasse, Édouard Lévesque a remporté dans sa catégorie, soit les Cadets. Alice Bourassa est montée sur la troisième marche du podium chez les Benjamines et Élianne Pigeon a fait la même chose chez les Cadettes. Mellyan Couillard et Jacob Fortin se sont aussi positionnés troisièmes dans la catégorie Juvénile, chez les filles et les garçons.

Pour l’épreuve du 50 mètres papillon, Jacob Lessard s’est placé tout en haut du classement chez les Benjamins. Léanne Gagnon et Mathias Bérubé ont obtenu une 3e place chez les Juvéniles. Ce dernier s’est également classé en 3e place dans sa catégorie au 100 mètres papillon.

Pour l’épreuve du 100 mètres 4 nages, Alice Forest a mérité le bronze chez les Benjamines.

La délégation nord-côtière lors du championnat. Photo courtoisie