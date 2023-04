Étienne Francis récidive avec Ha ! les mots

L’auteur Étienne Francis publie un septième ouvrage axé cette fois-ci sur la langue française. Avec Ha ! les mots, il sort en quelque sorte des sentiers battus en excluant la pagination.

« C’est un livre très spécial. C’est pour toutes les personnes, mais je vise surtout les personnes immigrantes, les nouveaux immigrants », souligne celui qui en fera la promotion au Salon du livre de la Côte-Nord à Sept-Îles à la fin avril.

« On peut l’ouvrir et le lire en l’ouvrant. Il n’est pas linéaire. On peut commencer par la fin et prendre un chapitre », mentionne M. Francis. Il remet aussi un signet assorti de quelques Post-it colorés pour permettre de marquer différentes pages. « C’est un nouveau concept. »

Avec Ha ! les mots, Étienne Francis s’attarde à une multitude de volets de la langue française, des expressions aux participes passés en passant par les verbes, les adjectifs, les synonymes et les proverbes, entre autres choses.

Même les différents cris des oiseaux ou les choses à dire aux enfants à propos des échecs et des erreurs trouvent écho dans son ouvrage, tout comme des devinettes liées à la langue française, comme le mot le plus long du dictionnaire.

« Je touche à tellement d’affaires, c’est pas croyable », avoue le mécanicien de carrière qui s’est mis à l’écriture à sa retraite pour publier un premier livre en 2011.

De l’aide

Dans son livre Ha ! les mots, l’auteur recense tout ce qu’il a colligé au fil des ans et ce que des gens lui ont envoyé.

« J’avais une équipe qui m’envoyait du stock, parce qu’ils savaient que je travaillais sur un livre comme ça. »

Son livre, il aura pris quatre ans et demi à travailler dessus et à le peaufiner.

Sur le signet qu’il remet à chaque acheteur, le Baie-Comois explique ainsi la démarche qui l’a mené à publier Ha ! les mots : « Voici un livre qui n’en est pas vraiment un, c’est plutôt un recueil qui vise à vous faire partager mon amour pour les mots. Mots, expressions, définitions, vocabulaire, etc. C’est une sorte de pot-pourri de la langue française qu’il m’a fallu des années à peaufiner spécialement pour vous. »

Soulignons que M. Francis présentera son « livre qui n’en est pas vraiment un » aux visiteurs du Salon du livre de la Côte-Nord les 28 avril, de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 17 h, 29 avril de 15 h à 17 h, et 30 avril de midi à 16 h.