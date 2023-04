Daniel Bélanger, Bleu Jeans Bleu, Les Trois Accords et Amyl and the Sniffers sur la planète Festif!

Le Festif! 2023 sera celui de la découverte! Du 20 au 23 juillet, nombreux sont ceux qui apprendront à mettre des visages et surtout des sons sur des noms comme Amyl and the Sniffers, Dakhabrakha, Bibi Club, DVTR, Yocto, La Sécurité, Ellemetue, Lova, Wine Lips, Ping Pong Go…

La programmation du Festif! joue cette année encore les fildeféristes, en équilibre entre l’archiconnu et l’audacieux, la jeunesse et l’expérience, les valeurs sûres et les « bibittes », expression désormais consacrée du directeur général et artistique Clément Turgeon.

Les festivaliers ayant un fort penchant pour le familier trouveront leur bonheur devant Daniel Bélanger (à sa 3e présence au Festif! ), Patrice Michaud, Patrick Norman, Les Vulgaires machins, Dumas, Ingrid St-Pierre, Bleu Jeans Bleu, les Trois Accords…

On espère ouvertement que le public séduit par cette belle brochette profitera de sa présence à Baie-Saint-Paul pour goûter à la nouveauté.

Le groupe punk-rock australien Amyl and the Sniffers, tête d’affiche internationale, est « the next big thing », non seulement de l’avis de Clément Turgeon, mais également de celui du magazine Rolling Stone. «On parle d’un groupe australien de Melbourne, en très grande explosion. Ils étaient la tête d’affiche d’un festival où je suis allé en Islande. La leader Amy Tailor possède la scène. Son discours est puissant! C’est le band hot de la nouvelle scène rock punk, dans mon top 3 à vie de show qui fait du bien», s’emballe Clément Turgeon.

DVTR. Photo Ariana Molly

Il rappelle la propension du Festif! à convoquer sur scène de nouveaux héros. «Ça fait juste partie de notre ADN! On aime ça, amener des sonorités pas très connues, parce qu’on a une confiance absolue en notre public. Au Festif, les gens aiment la découverte! »

DakhaBrakha.

En tout, une quinzaine de propositions internationales, pour la plupart méconnues au Québec, se sont infiltrées dans la programmation dont les Ukrainiens de DakhaBrakha. « Dans le contexte actuel, je pense qu’il va y avoir une charge émotive intense », glisse Clément Turgeon, qui a très hâte de recevoir ces artistes d’un bout du monde éprouvé.

Les intraterrestres

David Höff.

Les Charlevoisiens musiciens ont une belle place dans la soucoupe volante du Festif! 2023. Slim Tony, David Höff, Forêt Marine, Tommy Boivin et Caractère Gras seront notamment du voyage « spatial » (il faut jeter un œil au visuel signé Arnopeople pour la seconde année consécutive pour comprendre la référence…). «Cette année, on a presque une dizaine d’artistes d’ici si on inclut les DJ. Ça nous fait tripper parce que ça montre qu’il y a une belle scène locale! », se réjouit le maître d’œuvre de la programmation.

Gabrielle Shonk. Photo Dragos Chiriac.

Des Imprévisibles et plus encore

Au chapitre des nouveautés recyclées, la Série Urbania ramènera les concerts intimistes dans les commerces de la ville et le Bus Festif reprendra la route. La Société des Loisirs orchestrera des séances d’écoute des vinyles de Dumas et Gabrielle Shonk, en présence des artistes. « Ça va être ben l’fun! On écoute les tounes sur vinyle de Cosmologie de Dumas, on jase avec lui… Une discussion très mélomane! »

Gratuit par ici!

Bo Ningen, un des nombreux spectacles gratuits présentés au Garage du curé Exclaim!

Fauché comme les blés? Vous prendrez quand même votre pied au Festif! puisque près de 45% de la programmation est accessible gratuitement. « On maintient notre ligne d’offrir plusieurs spectacles gratuits : le Quai Bell, la Scène MicroBrasserie Charlevoix, les Vitrines du Pantoum… En temps d’inflation, ce n’est pas évident à maintenir, mais ça fait notre force et on y tient. On aime le côté spontané de ça. Tu te promènes et tu entends un artiste que tu connais pas, mais ça t’interpelle. Tu y vas! »

De nombreuses performances fleuriront sur les pavés, notamment sur le chemin menant au Quai Bell. « On veut encourager les gens à s’y rendre à pied », admet Clément Turgeon.

Gangbé Brass Band.

Les batailles de fanfares, un des grands coups de cœur du directeur, reviendront, mais à des heures un peu plus décentes. La soirée du dimanche passe pour sa part à la trappe « pour réduire l’impact sur la quiétude ». Certaines scènes ont été mises sur pause: la ruelle Otis, le bas de la Baie, la scène flottante…

L’invitation est lancée aux Charlevoisiens à se procurer des billets lors de la prévente locale de ce jeudi, dès 7h au Pavillon Jacques St-Gelais Tremblay derrière le Musée d’art contemporain.

La vente pour tous débutera ce vendredi.

« On est vraiment content! Et j’en profite pour inviter les Charlevoisiens et tout le monde à aller voir les shows qu’ils veulent voir, bien sûr, mais au moins une fois dans la fin de semaine, à oser assister à un spectacle qu’il ne connaissent pas! »