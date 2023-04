Deuxième incendie en six mois au Centre AMERA

Le Centre AMERA santé bien-être en est à son deuxième incendie déclaré dans la salle de lavage en l’espace de six mois. Cette fois, ils devront fermer temporairement le temps de nettoyer et réaliser quelques travaux.

En octobre dernier, les pompiers de la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles ont été appelés pour un feu de sécheuse au Centre AMERA de santé bien être. L’incendie serait dû à de l’huile à massage imprégnée sur des vêtements, ou serviettes, qui se trouvaient dans la sécheuse. Le feu qui s’est limité à l’intérieur de la sécheuse a rapidement été contenu et aucun autre dommage n’a été causé par l’incendie.

Mercredi, le feu a causé des dommages considérables à la pièce qui a été noircie par la fumée rapporte Joël Sauvé, directeur du service incendie de Sept-Îles. À l’arrivée des pompiers vers 7 h 37, rien n’était visible de l’extérieur du bâtiment.

« Le feu semblait s’être amorti de lui-même, les pompiers ont terminé l’extinction, puisqu’il y avait encore des points chauds et procédés à la ventilation », dit-il.

Le directeur du service incendie explique que le point d’origine est un module superposé de laveuse-sécheuse, mais ne peut déterminer pour le moment ce qui a causé l’incendie. La situation est toujours sous enquête.

« On est certain que c’est une défectuosité, mais à quel niveau ça je ne peux pas vous en dire plus », ajoute-t-il.

Il précise que l’appareil n’est pas le même qu’au premier incendie.

Questionné sur le fait qu’il s’agit du deuxième incendie en six mois, M. Sauvé précise que c’est pour cette raison qu’ils veulent aller plus loin dans leur investigation.

« On ne sait pas si ce sont les appareils qui étaient défectueux, si c’est l’utilisation, nous sommes toujours en investigation pour le moment. »

Personne n’a été blessé lors de l’incendie qui s’est déclaré avant l’arrivée des employés. C’est en apercevant de la fumée à l’intérieur, à leur arrivée, qu’ils ont fait appel au 911.

Le Journal n’a pas été en mesure de s’entretenir avec le Centre AMERA. Toutefois, sur la page Facebook de l’entreprise, on peut y lire que le Centre devra fermer temporairement, le temps de nettoyer et d’effectuer les travaux nécessaires.