Les Grands prix de la CNESST se réinventent

Les Grands prix de la CNESST sont de retour dans une formule réinventée et l’heure est maintenant au dépôt de candidatures.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les entreprises à partager leurs bons coups et les personnes qui y ont contribué d’ici le 31 mai, fin de la période des candidatures.

Revu afin de le rendre plus accessible, le concours récompense le leadership, la proactivité et les projets innovateurs favorisant l’avancement au chapitre des normes du travail, de l’équité salariale ou de la santé et la sécurité au travail.

Trois catégories nationales sont à l’enjeu, soit Leader, Proaction et Éducation. Tant les travailleurs que les employeurs d’organisations privées, publiques et scolaires peuvent soumettre une candidature. Les lauréats seront connus lors d’un gala en 2024.

La CNESST rappelle les retombées très positives du concours pour les organisations participantes.

Pour en savoir davantage sur les catégories et la façon de vous inscrire, on clique ici.