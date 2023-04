Stagiaire d’un jour pour Marilène Gill

« Les jeunes comme Zoé sont notre relève, allumée et énergique », déclare la députée de Manicouagan, Marilène Gill, à la suite d’une journée bien remplie avec sa stagiaire d’un jour, Zoé Gagnon.

C’est dans le cadre du programme des Jeunes explorateurs que la députée a accueilli l’élève de 4e secondaire dans son bureau de circonscription lundi dernier. Accompagnée de l’équipe de Mme Gill, la jeune stagiaire a pu se familiariser avec le travail de député.

Cette dernière souhaiterait d’ailleurs faire des études en sciences politiques.

« La visite de Zoé a été l’occasion, pour mon équipe et moi, de lui montrer quelques aspects du rôle d’un élu », explique la députée fédérale.

« Bien que je lui aie présenté mes différents rôles et tâches de porte-parole et d’officier au parlement, nous avons surtout exploré le côté terrain de la fonction, car au-delà de la représentation des citoyens à Ottawa, il se trouve les rencontres avec les citoyens et les organismes, les liens avec les médias de chez-nous, bref tout ce qui fait que le travail effectué au Parlement a un sens. Lundi, Zoé a pu en avoir un aperçu, alors qu’elle m’accompagnait partout, et ce, dès 7h le matin! », poursuit Marilène Gill.

La députée rappelle l’importance d’inspirer les jeunes à « poursuivre le travail, à leur manière, pour leur Côte-Nord et pour la suite du monde. »