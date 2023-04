Une semaine fruitée à l’école Jean-du-Nord

Des élèves de l’Escouade Pelure de banane (William Turcotte, Lili-Mai Kearney, Jeanne Morin, Maé Lachance, Ophély Michaud, Anthony Chabot et Thomas Ouellet), accompagnés des enseignants en éducation physique, Natasha Monger, Jasmin St-Pierre et Stéphane Pagès, ainsi que de l’agent de développement, Dominic Marceau. (Absents : Magalie Marchand, Jacob Bérubé, Cody Cormier et Marie-Pier Primard, enseignante)