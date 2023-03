Aguanish veut rouvrir son école

La municipalité d’Aguanish, qui compte trois enfants d’âge primaire, travaille actuellement à la réouverture de son école.

Les cours sont suspendus depuis l’année scolaire 2021-2022. Le manque de clientèle scolaire et la pénurie de main-d’œuvre justifiaient cette décision, selon le directeur général du Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, Mario Cyr. La suspension des cours avait créé une certaine onde de choc, à l’époque, dans le village.

« Toute la population a réalisé la précarité de la situation du village, notamment avec le vieillissement de la population. La dévitalisation est apparue plus grande encore avec cet événement », souligne Fanny Lachambre, agente de développement pour la municipalité d’Aguanish. Un comité visant la réouverture de l’école a été créé.

Une consultation citoyenne sera organisée au printemps avec les résidents du village. Elle permettra de connaître les visées des citoyens d’Aguanish, quant au futur de l’école primaire Notre-Dame-de-Grâces.

« Une école doit appartenir à toute la collectivité. C’est donc important qu’on réfléchisse ensemble cette réouverture», explique Mme Lachambre.

La Municipalité d’Aguanish a d’ailleurs obtenu le soutien de la MRC de Minganie dans ses démarches.

Les enfants du village doivent se rendre à Natashquan pour leur scolarisation. Un service de transport scolaire est en place. Il y a actuellement trois enfants d’âge primaire à Aguanish.

Mme Lachambre rappelle que le maintien des services d’une école primaire est une problématique qui touche plusieurs villages actuellement. Elle croit qu’Aguanish pourrait peut-être trouver des solutions qui pourront ensuite s’appliquer à d’autre communauté pour conserver leur école.

De l’ouverture

De son côté, le centre de services scolaire indique que pour envisager une réouverture, il faudra que la clientèle soit au rendez-vous.

« On n’est pas fermée à une réouverture. Si tous les éléments (clientèle scolaire, personnelle) étaient de retour, on serait ouvert à rouvrir l’école. Quand on suspend les cours dans une école, ce n’est pas parce que ça nous tente, c’est parce que la clientèle n’est vraiment pas là », souligne Mario Cyr.