Des chiens robots au Cégep de Sept-Îles

Le Cégep de Sept-Îles et l’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI) fera l’acquisition de deux chiens robots Spot. L’établissement d’enseignement supérieur deviendra le premier au Québec à se procurer ce type d’équipement avec des visées pédagogiques.

Conçu par Boston Dynamics, le robot est équipé d’une série de capteurs, de caméras et de LiDAR (télédétection par laser) qui lui permettent de naviguer dans des environnements complexes et de détecter des obstacles.

Le Cégep de Sept-Îles intégrera Spot dans le programme Technique de l’informatique et le nouveau programme préuniversitaire Sciences, informatique et mathématiques (SIM) qui sera implanté à l’automne 2024. Il permettra aux étudiants de ces programmes de s’initier concrètement à la programmation d’objets connectés.

Il est possible que d’autres programmes comme Technologie de maintenance industrielle, Technologie minérale et Technologie du génie électrique puissent utiliser Spot.

« En plus de permettre un maillage intéressant entre le secteur de la recherche et celui de la formation, l’objectif de cette acquisition vise également la bonification des activités de promotion et le développement d’un projet de recherche multidisciplinaire de type zoothérapie au profit de la communauté collégiale », explique Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études du Cégep de Sept-Îles.

Pour sa part, grâce à cette acquisition, l’ITMI développera une plateforme mobile d’inspection, de surveillance et d’inspection intelligente. De l’instrumentation de pointe, des fonctionnalités et des algorithmes d’intelligence artificielle seront ajoutés à Spot. « Ces développements permettront d’ajuster son fonctionnement aux conditions contraintes des installations minières de la région et améliorer leur processus de maintenance en préservant la sécurité des employés.»

« Cette acquisition stratégique est un élément très important dans notre flotte d’équipements d’inspection pour les endroits moins accessibles ou plus dangereux pour l’humain », a déclaré Éric Sénéchal, directeur de l’ITMI.