La Station Gallix s’approche de son objectif

Plusieurs partenaires étaient présents à la Station Gallix samedi pour la fête soulignant leur contribution à la campagne « À go, on remonte! ». Photo courtoisie

La Station Gallix avait donné rendez-vous aux partenaires et aux particuliers qui ont contribué à sa campagne « À go, on remonte! », occasion, samedi, pour souligner leur apport, mais aussi pour inaugurer officiellement la nouvelle remontée mécanique.

La campagne s’approche de son objectif de 1,2 M$. Jusqu’à maintenant, c’est tout près de 1 011 000$ qui ont été récoltés, avec les quelques sommes supplémentaires de samedi et des jours précédents, notamment 50 000$ d’Aluminerie Alouette et 500$ de l’équipe de compétition Gallixtrême, montant symbolique.

« Nous sommes très heureux. La soirée fut une réussite sur toute la ligne! Les gens étaient heureux de venir célébrer cet accomplissement. Les sourires en disaient long. Tout cela démontre bien l’appréciation, le sentiment d’appartenance ainsi que la fierté que les gens de Sept-Îles et Port-Cartier ont pour la Station. », mentionne Marie-Ève Desrosiers, chargée de projets.

Les démarches de la campagne se poursuivront dans les prochains mois pour l’atteinte de l’objectif. Les personnes ou les entreprises qui veulent donner pour combler le manque peuvent le faire via la plateforme web https://skigallix.mapdesign.ca ou en contactant directement Marie-Ève Desrosiers à la Station Gallix.