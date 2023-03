Le VeinViewer est arrivé au département de pédiatrie de Sept-Îles

L’appareil VeinViewer est enfin arrivé au département de pédiatrie de Sept-Îles. Cette technologie facilitera les soins des petits, tout en minimisant la douleur et l’anxiété des patients.

C’est grâce au marathon pour Flora, réalisé par Lucie Boudreau, que le Centre mère-enfant de l’Hôpital de Sept-Îles a pu se procurer le VeinViewer.

L’appareil détecte le sang dans les veines et projette en temps réel des images HD du profil sanguin directement sur la surface de la peau du patient.

Cette technologie illumine les veines et permet donc aux cliniciens de voir les veines périphériques, les bifurcations et les valves. De plus, l’appareil permet d’évaluer en temps réel le remplissage et rinçage des veines.

Le Veinviewer peut aussi réduire les tentatives de piqûres et les complications dues à une ponction accidentelle.

Toutes ces pratiques facilitées par la nouvelle acquisition minimisent la douleur et font en sorte de réduire l’anxiété chez les patients.

Un marathon pour la cause

En septembre 2021, Lucie Boudreau avait lancé une promesse dans l’univers de courir un marathon, si son bébé naissait en santé.

Lors de la grossesse, la clarté nucale n’annonçait rien de beau. Les chances de faire face à une maladie génétique, cardiaque ou autres étaient élevées.

Heureusement, la petite Flora née en mars 2022 a un développement tout à fait normal, jusqu’à présent.

Donc, en juin 2022, Lucie Boudreau a tenu sa promesse et couru 42 km. La maman avait alors amassé des dons totalisant 13 145 $ pour le département mère-enfant de l’Hôpital de Sept-Îles.

Le Veinviewer en action. Photo Fondation régionale hôpital Sept-Îles