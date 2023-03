Budget 2023 : « Les municipalités s’attendaient à plus », dit Steeve Beaupré

Le budget présenté le 21 mars par le gouvernement du Québec n’en fait pas assez sur certains enjeux qui affectent les municipalités, selon le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré.

« La plus grosse déception dans ce budget pour toutes les municipalités est l’absence de mesures pour réduire les effets de l’inflation », affirme-t-il.

Bien qu’il comprenne que la Coalition Avenir Québec (CAQ) a voulu respecter son engagement électoral de réduire les impôts, il croit que cet argent aurait pu servir à construire des logements sociaux, par exemple.

Pour le maire de Sept-Îles, il est clair que les municipalités ne pourront pas faire face à l’augmentation des coûts de construction et l’inflation sans envisager des hausses de taxes foncières.

« Au niveau de l’aide aux municipalités, il y a des lacunes. On est des gouvernements de proximité avec de plus en plus de responsabilités qui sont délégués par le gouvernement du Québec. On s’attend donc à recevoir de l’aide [financière]», estime M. Beaupré.

Le programme pour la construction d’infrastructures sportives est aussi jugé insuffisant. Le gouvernement a annoncé une somme de 300M$ pour le développement de nouveaux projets.

« 300M$ pour des projets d’infrastructures sportives à la grandeur du Québec, c’est très peu », déclare Steeve Beaupré.

Ce dernier souhaite que la Ville puisse obtenir un 5M$ supplémentaire provenant de ce programme. Cette somme viendrait s’ajouter au 5M$ déjà confirmé par la ministre et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, pour financer le projet d’un nouvel aréna.

Éléments positifs

L’inscription de la réfection du boulevard Laure dans le Plan québécois des infrastructures en phase «planification» est bien accueilli par le maire de Sept-Îles.

Les estimations les plus optimistes pour le début de ce chantier majeur sont pour 2027.

Steeve Beaupré souligne également les investissements pour améliorer la couverture cellulaire dans les régions.