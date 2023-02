Réduction de services à l’urgence de Port-Cartier du 12 au 13 février

Pour une deuxième fois au mois de février, les services seront réduits à l’urgence de Port-Cartier en raison du manque de personnel. Cette réduction de services se déroulera du dimanche 12 février à 8 h au lundi 13 février à 17 h.

« Au cours de cette période, seuls les cas urgents (priorités P1 à P3) pourront être vus par le médecin. L’urgence demeurera ouverte en tout temps pour les situations nécessitant des soins urgents », précise le CISSS de la Côte-Nord par voie de communiqué.

Rappelons que depuis le 25 juillet 2022, les personnes qui se présentent à l’urgence de Port-Cartier entre 20 h et 8 h pour un problème de santé non urgent (priorités 4 et 5) ne sont pas évaluées par le médecin, et ce, 7 jours sur 7. Les services sont toutefois maintenus en tout temps pour les problèmes de santé urgents. Il est aussi possible de composer le 911 dans l’éventualité où un transport par ambulance est nécessaire.

Pour les gens ayant un problème de santé non urgent, il existe plusieurs options avant de se rendre à l’urgence. Vous pouvez contacter la ligne Info-Santé (811) où une infirmière ou un travailleur social peut procéder à une évaluation téléphonique et vous référer au bon service.

Parmi les autres options, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre médecin de famille. Pour la clientèle sans médecin de famille, appelez au 1 844 962-4263, option 2, pour le guichet d’accès à la première ligne.