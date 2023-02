« Le gouvernement improvise avec C-21! » dit Marilène Gill

La députée bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill, est satisfaite à la suite du retrait deux amendements controversés au projet de loi C-21.

C’est un peu plus de deux mois après avoir ajouté deux amendements à son projet de loi, que le gouvernement libéral les a retirés au début février.

Les deux amendements, G-4 et G-46, concernaient les armes d’assaut. Cette modification venait changer la définition d’une arme à feu prohibée et incluait alors un bon nombre d’armes spécifiquement utilisées pour la chasse. Ces deux amendements n’y sont plus.

« Le gouvernement a fait preuve d’amateurisme en déposant ces amendements, qui manquaient de clarté et ne visaient pas au bon endroit. L’objectif, c’est d’interdire les armes d’assaut, mais pour ce faire, il faut s’assurer qu’une définition exacte de celles-ci soit fournie. C’est aux experts de se prononcer et le Bloc Québécois a demandé des séances de comité supplémentaires pour permettre à ceux-ci, de même qu’aux chasseurs, de venir parler de ces amendements. Une arme d’assaut, ce n’est pas une arme de chasse! C’est ce que nous avons démontré, et le Parti libéral a fini par entendre raison », explique Marilène Gill.

Elle ajoute : « C’est grâce au travail du Bloc Québécois, qui a écouté la population, de la Côte-Nord comme du Québec, que ces amendements ont été retirés. Tout le monde s’entend que ce n’est pas avec un AK-47 que nous allons à la chasse! »

Rappelons que principalement, le projet de loi C-21, déposé en avril 2022, vient apporter, dans un enjeu de sécurité, certaines modifications à des lois fédérales sur le contrôle des armes à feu, notamment au Code criminel et à la Loi sur les armes à feu.