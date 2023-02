Changement de plan pour un quartier évolutif à Sept-Îles

Le directeur de Développement Économique Sept-Îles (DÉSI), mise sur des projets plus petits pour pouvoir travailler plus rapidement. Mais, l’objectif de flexibilité des installations fait toujours partie du projet.

En juin 2022, Russel Tremblay, à ce moment directeur de DÉSI, souhaitait créer un quartier évolutif pour loger spécifiquement les travailleurs du fly-in fly-out. Le projet était en fait un camp de travailleurs, mais qui serait construit comme un futur quartier.

Paul Lavoie, le directeur actuel de DÉSI, parle maintenant de nouvelles constructions individuelles.

« L’objectif étant de provoquer des opportunités pour de la nouvelle construction. On est vraiment très actifs là-dessus », explique Paul Lavoie.

« On est plus en train de provoquer des choses à la pièce que d’essayer de former, pour l’instant, quelque chose d’aussi vaste qu’un quartier. On essaie de travailler un peu plus rapidement », précise-t-il.

Le directeur ne souhaite toutefois pas commenter quant aux types de résidents à qui s’adresseront ces nouveaux logements. Impossible pour le moment de savoir si tous les citoyens, ou seulement des travailleurs y auront accès.

« Présentement, c’est qu’il y a un manque de places. Donc si on crée de la nouvelle place, on va “insérer de l’oxygène dans le système”. C’est vraiment comme ça qu’on voit les choses », explique-t-il.

Si c’est une entreprise qui en profite pour les quatre ou cinq premières années, après, rien n’empêche que ces logements soient utilisés par la population, estime M. Lavoie.

Autre exemple, si cette entreprise utilise la nouvelle construction, elle va arrêter d’utiliser notamment les chambres d’hôtel, qui normalement, seraient utilisées par le tourisme.

« L’idée est de créer de la nouvelle construction pour ramener de la disponibilité et que le marché recommence à s’ajuster par lui-même parce que c’est ce qui est difficile présentement », dit M. Lavoie.

Les démarches progressent

Paul Lavoie affirme être en train de raffiner la démarche. Une table a été formée avec de grandes entreprises et les corporations de développement économique incluant Uashat et Port-Cartier, afin de statuer sur les besoins en termes de logements.

Un inventaire très pointu a été réalisé.

« Des modifications à certains bâtiments seront effectuées par certaines entreprises, ou certains organismes. Pour faire ça court, on a trouvé à peu près partout où on pourrait agrandir par en dedans. Du mouvement s’en vient de ce côté-là, mais notre objectif est de provoquer de nouvelles constructions », ajoute-t-il.

« On espère que ça bouge prochainement, qu’on puisse avoir de bonnes nouvelles », dit-il.

Le délai est difficile à prédire. Cela dépend du moment auquel les intervenants vont s’entendre et vient ensuite la disponibilité des entrepreneurs pour bâtir.

« Il y a certains terrains disponibles à la Ville de Sept-Îles. Pas en grande quantité, mais ils sont là », dit-il.

« Dans le meilleur des cas, on parlerait de constructions qui pourraient débuter en 2023 pour une livraison en 2024 », conclut-il.

DÉSI aimerait un quartier évolutif Projet de quartier évolutif qui avait été annoncé en juin 2022.