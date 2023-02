Beaucoup d’action pour le RSEQ Côte-Nord

Après du volleyball pour les équipes de l’ouest qui ont occupé le gymnase de l’école secondaire Serge-Bouchard les 21 et 22 janvier, ce sera au tour des formations de l’est d’en faire autant cette fin de semaine à l’école Manikanetish. Photo RSEQ Côte-Nord

Les étudiants-athlètes du RSEQ Côte-Nord sont déjà en action depuis quelques semaines pour la deuxième et dernière portion du calendrier 2022-2023. Et même pour les dirigeants, l’action ne manque pas.



Le calendrier est fort chargé. « On a de quoi presque toutes les fins de semaine, des fois deux événements. Nos ressources sont mobilisées à plein », souligne le directeur général du RSEQ Côte-Nord, Éric Boucher.

La poursuite des différentes ligues, que ce soit de basketball, de badminton, de volleyball et de hockey, déjà entamées pour certains sports, cheminera vers les championnats régionaux dès la mi-mars, et jusqu’au début avril. Après ce seront les championnats provinciaux.

La Côte-Nord sera d’ailleurs hôte de celui de natation du 28 au 30 avril à la piscine de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau.

Pour l’athlétisme, les rendez-vous à l’extérieur auront lieu fin mai pour la sélection Côte-Nord (26 au 28) et deux semaines plus tard pour le provincial.

En développement

À l’extérieur des surfaces de jeu, l’équipe du RSEQ Côte-Nord travaille sur le développement de ses programmes, mais aussi à consolider des partenariats durables. Elle devrait annoncer prochainement des ententes, autant avec le public que le privé.

« Certains dossiers sont à ficeler », précise M. Boucher, ce qui fait qu’il ne peut en dévoiler les teneurs pour le moment. Il se dit content de voir que le message lancé il y a quelques mois a porté fruit, que des gens ont levé la main. « Ça va voir un impact direct sur le déploiement de nos services dans une optique de développement. »

Le RSEQ Côte-Nord se dirige vers une offre de services en division 2. Certains membres-écoles ont déjà démontré de l’intérêt, que ce soit en hockey ou en volleyball, pour des ligues provinciales. « On veut penser sur un axe pour deux à trois années à venir pour déployer des équipes à un niveau supérieur, tout en gardant en tête que le développement premier se fait au niveau de notre région. »

Mentionnons que le Gala régional du RSEQ reviendra en salle en 2023. Ça se passera le 12 mai au gymnase de l’école Manikanetish.