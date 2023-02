Fillactive : des adolescentes de la Côte-Nord bougent

Des filles de la Côte-Nord ont bougé dans le plaisir et la camaraderie aujourd’hui à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau, dans le cadre du mouvement Fillactive.

Ce grand rassemblement régional a réuni 170 filles, de cinq écoles secondaires de la Côte-Nord, soit de Baie-Comeau, des Bergeronnes, de Port-Cartier et de Sept-Îles.

« Ce qu’on dit aux écoles, c’est d’essayer. On essaie les sports où les jeunes filles peuvent être un peu plus intimidées », explique Catherine Gallant, agente de développement à l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord.

« Le but de Fillactive, c’est de poursuivre ses objectifs, de le faire dans le plaisir et d’atteindre ses niveaux personnels. On n’est vraiment pas dans la performance », ajoute Catherine, qui donne à titre d’exemple l’activité de dek hockey à l’extérieur. « Parce que c’est un plus petit événement, les filles peuvent essayer les équipements, ce qui leur permet de voir que c’est accessible », explique-t-elle.

En plus du dek hockey, les adolescentes ont participé à des activités de patin, à du volleyball, fait du fatbike, de la glissade et ont pris part à un grand rallye en nature.

« Je pense que le fait qu’on soit en groupe, on est des filles, on s’entraide, on veut bouger, on veut découvrir et avoir du plaisir, c’est motivant », indique une des participantes de la journée, Leïa Gravel, élève de 4e secondaire à la Polyvalente des Baies.

Cette dernière ajoute d’emblée : « J’adore le contact humain, c’est vraiment quelque chose que je trouve fascinant. Donc, je pense que le fait que les filles interagissent ensemble et créent des liens, c’est ce qui est intéressant. »

Rappelons que le Programme Fillactive a pour objectif d’amener les adolescentes à bouger dans le plaisir et sans jugement. « Je suis une Fillactive. Si le programme avait existé lorsque j’étais jeune, c’est sûr que j’aurais été cette fille-là, qui aimait tout, qui n’était pas très bonne, mais qui voulait s’impliquer. Je le vois aussi avec les filles qui ont pratiqué aujourd’hui et qui ont eu du plaisir », ajoute Catherine Gallant.

Un autre grand rassemblement de Fillactive se tiendra au mois de mai à Baie-Comeau.