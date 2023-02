Attention au froid extrême en vue sur la Côte-Nord

La santé publique prévient la population de faire attention aux engelures et même à l’hypothermie en vue du froid extrême qui s’amènera sur la Côte-Nord dès vendredi matin, avec un refroidissement éolien qui pourrait faire ressentir jusqu’à -42 degrés Celsius.

Les secteurs de Baie-Comeau, Sept-Îles, Port-Cartier, Fermont, Schefferville et Rivière Manicouagan sont concernés. Une exposition au froid intense peut représenter un risque important d’engelure ou d’hypothermie, prévient le CISSS de la Côte-Nord.

« Les personnes âgées, les jeunes enfants, les travailleurs extérieurs, les motoneigistes et les personnes qui font des activités hivernales sont particulièrement vulnérables au froid », indique la Direction de la santé publique.

Les personnes qui souffrent de problèmes cardiovasculaires ou respiratoires sont aussi propices à aggraver leurs symptômes lorsqu’exposées au grand froid.

Travailleurs extérieurs

De son côté, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) demande aux divers milieux de travail de faire appliquer les mesures appropriées pour se protéger.

On suggère de réorganiser le travail pour faire les tâches prévues à l’extérieur dans les périodes plus chaudes de la journée, de mettre des abris chauffés à disposition et de mettre de l’isolant thermique sur les poignées et les barres métalliques.

La CNESST prévient d’être particulièrement vigilant avec les appareils de chauffage fonctionnant au monoxyde de carbone.

« Ce gaz asphyxiant sans couleur ni odeur peut causer des intoxications graves allant jusqu’à la mort », mentionne la CNESST dans un communiqué.

« Le risque d’intoxication provient le plus souvent de l’utilisation, dans un espace fermé, semi-fermé ou mal ventilé, de dispositifs de chauffage, de véhicules, d’équipements ou d’outils actionnés par un moteur à combustion interne tels que les génératrices, les scies, les souffleuses et les chariots élévateurs », poursuit l’organisation.

QUOI FAIRE

– Mettre plusieurs couches de vêtements

– Particulièrement bien couvrir tête, nez, bouche, cou, mains et pieds.

– Maintenir un niveau régulier d’activité (exemple, marcher constamment)

– Éviter les efforts physiques rigoureux comme pelleter la neige ou courir

– Prendre des répits dans des endroits chauds