Le Salon du livre recherche des auteurs nord-côtiers

Le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) recherche des auteurs de la région qui souhaiteraient à participer à la 39e édition.

Cette année, l’événement se déroulera à l’aréna Guy-Carbonneau du 27 au 30 avril. Le SLCN est une vitrine exceptionnelle pour les auteurs tant québécois que canadiens. La littérature nord-côtière, allochtone et innue, ainsi que ses auteurs et autrices y sont fièrement mis en valeur.

Le Stand des auteurs d’ici Hydro-Québec permet aux auteurs de la Côte-Nord dont la maison d’édition ne participe pas au SLCN de bénéficier d’une belle visibilité.

Pour être admissible, certains critères s’appliquent. Entre autres, vous devez être résident de la Côte-Nord depuis un an ou en être originaire. Vous devez avoir publié un livre entre le 27 avril 2021 et le 30 avril 2023 dans une maison d’édition ou à compte d’auteur. L’œuvre doit être disponible en librairie et avoir un ISBN.

De plus, vous pouvez soumettre des suggestions d’animation telles que des conférences, des animations scolaires ou un lancement d’ouvrage.

Pour plus de détails ou pour remplir un formulaire d’inscription, visitez le site du Salon du livre de la Côte-Nord.

La période d’inscription se termine le 21 février.