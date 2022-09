Il y aura du ski à Gallix cet hiver

« À go, on remonte! ». C’est le nom que porte la campagne de financement qui vient d’être lancée pour permettre la remise sur pied de la remontée mécanique et le remplacement urgent de deux ponceaux à la Station Gallix.

Du même coup, la direction et le conseil d’administration de la Station Gallix confirment qu’il y aura bel et bien une saison de glisse à Gallix cet hiver.

La campagne de financement sert à réparer les installations qui ont été endommagées à la suite d’importantes intempéries en septembre 2021.

Jusqu’à présent un montant de 590 920 $ a été amassé. À noter les contributions de la Ville de Sept-Îles, de 240 000$, et de 60 000$, provenant de la Ville de Port-Cartier.

L’objectif de la campagne est chiffré à 1 187 593$. Afin d’atteindre cette somme, la population et les organisations intéressées à devenir partenaire sont invitées à consulter la plate-forme de dons en ligne, à l’adresse suivante : skigallix.mapdesign.ca.

Toujours dans le but de promouvoir la campagne de financement, six capsules vidéo promotionnelles seront présentées sous peu, sur la page Facebook de la Station. Dans celles-ci, six intervenants discuteront « de leur attachement pour l’organisation et expliqueront pourquoi et comment elle est devenue une aire de jeux incontournable dans notre région et pour notre communauté. »