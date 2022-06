Le CRIC offrira les essentiels de la rentrée

Le CRIC donnera des trousses sanitaires et du matériel scolaire aux familles dans le besoin pour la rentrée 2022.

Le Centre de recherche et d’information en consommation de Port-Cartier (CRIC) offrira des trousses sanitaires pour aider les familles dans le besoin pour la rentrée 2022. Un sac à dos et d’autres articles scolaires seront aussi donnés.

La trousse comportera un savon, un antisudorifique, une brosse à dents, un masque, un désinfectant et d’autres produits hygiéniques. Le CRIC veut aider à l’adoption et au maintien de bonnes habitudes de vie.

« Notre objectif est de répondre à un besoin essentiel non répondu. Nous désirons atténuer le stress financier, matériel et psychologique tout en facilitant l’intégration d’une clientèle vulnérable et favoriser la persévérance scolaire », explique l’adjointe à la coordination, Marianne Lachance.

Ces dons seront possible grâce à l’aide du partenaire et donateur exclusif du CRIC, ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

« Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de poursuivre nos efforts d’être une entreprise citoyenne engagée auprès des communautés », affirme la directrice des communications chez ArcelorMittal, Annie Paré.

Les familles dans le besoin seront rencontrées en juillet pour une consultation budgétaire. Elles recevront les articles au mois d’août.

Pour bénéficier d’une aide financière, il faut s’inscrire auprès du CRIC en ligne ou par téléphone au 418-766-3203