Le CISSS Côte-Nord offre la deuxième dose de rappel à certaines personnes

Les personnes de 55 ans et plus demeurant dans les communautés isolées, éloignées ou autochtones de la Côte-Nord peuvent maintenant se prévaloir de la deuxième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avise les personnes de 55 ans et plus habitant les MRC de Caniapiscau, de la Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord) qu’ils peuvent prendre rendez-vous en appelant au 1 877 644-4545 (lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30).

Quant aux résidents des communautés autochtones, ils doivent contacter leur centre de santé. Les personnes âgées de 18 ans et plus de ces communautés, ayant une maladie chronique, peuvent aussi recevoir la deuxième dose de rappel si elles le désirent.

« Il est important de respecter un délai minimal de trois mois entre la 1re et la 2e dose de rappel », précise le CISSS Côte-Nord.

Ailleurs sur la Côte-Nord, les clientèles suivantes peuvent aussi recevoir une deuxième dose s’il elles répondent aux points suivants :

· Personnes âgées de 60 ans et plus au moment de la prise de rendez-vous;

· Personnes immunodéprimées âgées de 18 ans et plus au moment de la prise de rendez-vous et qui viennent chercher leur 2e dose de rappel;

· Personnes qui résident dans un CHSLD ou une résidence privée pour aînés.

Il est possible de prendre rendez-vous à www.clicsante.ca ou en appelant au 1 877 644-4545. Pour plus de détails au sujet de la vaccination contre la COVID-19, visitez le www.quebec.ca/vaccincovid.