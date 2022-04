Le toit coule chez Maxi

Si vous êtes allés au Maxi des Galeries Montagnaises à Sept-Îles dernièrement, vous avez probablement constaté la présence de seaux pour récupérer l’eau qui coule du toit.

Selon Geneviève Poirier, gestionnaire, affaires corporatives et communications, le dégât d’eau serait en partie dû à un bris sur la toiture, mais aussi à cause de l’accumulation de neige et de pluie.

« La santé et la sécurité de nos clients et de nos employés étant notre priorité, nous vous assurons que les lieux ont rapidement été sécurisés, que les drains sont désormais bien fonctionnels et que les articles ayant été endommagés ou qui n’étaient plus sécuritaires pour la consommation ont été immédiatement retirés des tablettes », explique Mme Poirier.

Les travaux sur la toiture devraient être effectués dès que la neige aura suffisamment fondu.