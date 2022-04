Une Innue remporte le Prix de l’esprit d’hospitalité

Le Prix annuel de l’esprit de l’hospitalité en l’honneur de Mark Pearce remis par Choice Hotels Canada a été décerné à Élisabeth Jean-Pierre, préposée au petit-déjeuner du Quality Inn de Sept-Îles.

« Je suis ravie et honorée de recevoir ce prix », a déclaré Élisabeth. « J’aime mon travail et j’ai toujours veillé à offrir à nos clients un excellent service au début de leur journée. Recevoir une distinction pour mes efforts est vraiment gratifiant et j’aimerais remercier tout particulièrement ma directrice, Mylène, qui a soumis ma candidature. »

Étant l’une des premières personnes que les clients voient le matin à l’hôtel, sa personnalité joyeuse et dynamique est très appréciée des clients.

Madame Jean-Pierre chante en langue innue lorsqu’elle sert les clients. « L’un d’entre eux, très impressionné, a confié : c’était une expérience vraiment unique qui a rendu l’hôtel particulièrement charmant », peut-on lire dans le communiqué de Choice Hotels Canada.