Un pas de plus vers un nouvel aréna à Sept-Îles

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, avait fait de l’amélioration des infrastructures sportives une priorité lors de la campagne, et bien, les actions du conseil semblent suivre les paroles du maire alors que la Ville franchit une nouvelle étape dans le dossier du remplacement de l’aréna Conrad-Parent.

La Ville de Sept-Îles a effectivement lancé les appels d’offres pour la réalisation des plans et devis pour cette nouvelle infrastructure. De plus, la municipalité reçoit une aide financière de 600 000$ de la Société du Plan Nord pour la confection des plans et devis.

Pour aller de l’avant dans ce projet, la Ville a fait réaliser une étude pour connaître les coûts des travaux pour une rénovation de l’aréna Conrad-Parent comparativement au coût pour la construction d’un nouvel aréna.

Dans l’étude qui a été réalisée par la firme Gestion Roger Fradette et dont Le Nord-Côtier a obtenu copie, on y apprend que bien qu’une rénovation coûterait moins cher, la construction d’un nouvel aréna est tout de même recommandée.

« au strict point de vue technique et fonctionnel, l’alternative d’un nouveau bâtiment, dans la mesure où les paramètres économiques avancés s’avèrent justes, permettra aux citoyens de cette Ville de pratiquer leurs sports préférés ou de simplement fréquenter « leur aréna » à titre de spectateurs dans des conditions sécuritaires et optimales, et ce, pour plusieurs décennies. À n’en pas douter…», peut-on lire dans le rapport d’une trentaine de pages.

Pour appuyer cette recommandation, l’expert explique que bien qu’à court terme les coûts sont moins élevés pour la réfection, à long terme d’autres travaux ayant des coûts significatifs devront avoir lieu pour conserver l’aréna Conrad-Parent. De plus, il restera toujours des irritants à l’aréna qui a été inauguré en 1962 comme la petite surface de jeu, l’étroitesse des espaces sous les gradins ou la configuration du niveau de la glace et des gradins actuel qui n’est pas réfléchi pour la tenue de spectacles.

Selon l’étude la mise à niveau de l’aréna Conrad-Parent avoisinerait les 23,9 M$ tandis que la construction d’un nouvel aréna serait de 34,5 M$.

Initialement, le coût d’un nouvel aréna était prévu pour environ 23 M$. Cette hausse est due à l’augmentation des coûts de construction.

Si on remonte à il y a deux ans quand la Ville travaillait pour un projet de complexe multisport avec un aréna, un gymnase triple et une surface synthétique, c’était évalué à 33 M$.

La Ville va de l’avant

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a accueilli favorablement cette étude qui est venue rassurer la Ville sur le besoin de construire un nouvel aréna.

Celui qui est en poste depuis novembre 2021 réitère que le remplacement de l’aréna Conrad-Parent est une priorité pour lui et le conseil.

« Il est plus que temps qu’on agisse dans ce dossier parce qu’on a de la difficulté à s’approvisionner pour le système de refroidissement de l’aréna Conrad-Parent. Si on n’agit pas, on va se retrouver avec seulement un aréna à Sept-Îles dans le futur et c’est inconcevable. Voilà pourquoi il y a urgence d’agir », affirme M. Beaupré.

Avec la hausse des coûts des projets de construction au cours des dernières années, le maire ne cache pas qu’il y a une certaine inquiétude par rapport à cela, mais assure que l’administration municipale est à l’œuvre pour s’assurer que le projet puisse aller de l’avant.

La Ville de Sept-Îles souhaite construire un nouvel aréna d’ici 2025.