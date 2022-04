Gala de musique autochtone Teweikan : Kevin Parent parmi les membres du jury

Ceux et celles qui auront à trancher pour la 4e édition du Gala de musique autochtone Teweikan du 7 octobre prochain à Sept-Îles sont connus. Parmi les quatre membres du jury, on retrouve Kevin Parent.

L’auteur-compositeur-interprète, qui a grandi à Nouvelle en Gaspésie, a vendu plus d’un million d’albums au Québec. Artiste francophone fort populaire, Kevin Parent est un de ceux qui aura à évaluer les artistes et groupes musicaux issus des Premières Nations du Québec et du Labrador ainsi que les Inuits du Nunavik en nomination au Gala Teweikan.

Le jury comptera aussi un représentant de la Nation Crie/Wabenaki, soit l’artiste Pakesso Mukash.

Originaire de Whapmagoostui au Québec, M. Mukash a déjà remporté un Juno Award à titre de musicien, producteur et compositeur. Récemment, il a été invité à interpréter l’hymne national au Centre Bell.

Révélée en 2014 à l’émission La Voix, Sabrina Paton aura aussi son mot à dire sur les gagnants.

L’interprète a notamment coproduit, sous la direction artistique de Elisapie, le spectacle Waskapitan qui a attiré plus de 112 000 personnes. Mme Paton penche actuellement à développer un centre culturel autochtone à Joliette pour faire rayonner les arts et la culture autochtone.

Le quatrième et dernier membre du jury est le réalisateur musical Toby Gendron. En plus d’avoir réalisé plusieurs projets avec des artistes de renommée internationale, il a remporté deux Félix, trois East Coast Music Awards et un Juno. Il compte également plusieurs disques d’or et platine à son actif.