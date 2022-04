Édition «complète» du Vieux-Quai en Fête Alouette

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, la mascotte Bretelle, la présidente du conseil d’administration du Vieux-Quai en Fête Alouette, Joannie Francoeur-Côté, et le président et chef de la direction d’Aluminerie Alouette, Claude Gosselin.

L’organisation du populaire événement a décidé d’y aller « all in », avec une programmation complète et sans retenu tout en se croisant les doigts pour ne pas être obligée de revoir ses plans en raison de la situation sanitaire.

Déjà, on savait que Jay Scøtt, Louis-Jean Cormier et Matt Lang seraient les têtes d’affiches de ce rendez-vous estival, le 28e Vieux-Quai en Fête (VQF) Alouette, prévu du 14 au 17 juillet à Sept-Îles

Six autres spectacles s’ajoutent au programme musical. LaF, Québec Redneck Bluegrass Project, Reset, Brittany Kennel, Beau Fiascø et Nikamu Mamuitun monteront aussi sur les planches de la scène Loto-Québec du festival.

Une multitude d’activités pour la famille feront de l’édition 2022 le rendez-vous familial de l’été. Des nouveautés pourraient s’ajouter à ce volet.

La zone jeunesse Port de Sept-Îles Optimiste offrira jeudi, vendredi, samedi et dimanche, de jour, jeux gonflables, maquillage, magiciens, mascottes, clowns et artistes locaux, le tout gratuitement.

Programmation musicale

14 juillet

Beau Fiascø (groupe gagnant du concours Talents Cachés)

Jay Scøtt

LaF

15 juillet

Nikamu Mamuitun – Chansons rassembleuses

Louis-Jean Cormier

Reset

16 juillet

Brittany Kennell

Matt Lang

Québec Redneck Bluegrass Project

En bref… L’organisation du Vieux-Quai en Fête y va d’une troisième prévente pour le passeport pour les trois soirées de spectacles. Ils se vendent 65$ jusqu’au 1er juillet (70$ après cette date). Pour un billet de soirée, le coût est de 30$ (gratuit pour les 12 ans et moins). Le lien pour les acheter est disponible sur la page Facebook ou le site Internet du Vieux-Quai en Fête Alouette… La consommation d’alcool (acheté sur place) sera possible sur le site. Aucun débordement ne sera toutefois autorisé par l’organisation… Pour plus d’informations : www.vieuxquaienfete.com / www.facebook.com/vieuxquaienfete.