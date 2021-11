Un succès pour le Tournoi Jouzy, les Prédateurs et les Vikings champions

Il fallait remonter à la mi-février de 2020 pour le dernier tournoi de hockey mineur sur l’est de la Côte-Nord, avant le retour du Tournoi Jouzy qui s’est conclu le dimanche 28 novembre. Avec l’ambiance qu’il y a eu dans l’aréna du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier durant les quatre jours, il ne fait aucun doute que c’était fort attendu.

Sur la glace, le Tournoi Jouzy de l’Association du hockey amateur de Port-Cartier a mis aux prises neuf équipes de la Côte-Nord dans le M15 (bantam) et autant dans le M18 (midget).

La 33e et avant dernière rencontre de la compétition, la finale du M15, opposait les Vikings-1 de Baie-Comeau aux Gaulois de Port-Cartier. Il y a avait foule dans les estrades, dans une ambiance survoltée comme à l’époque du Senior AA. Les locaux ont toutefois vu leurs rivaux inscrire le but gagnant en évoluant à court d’un homme avec seulement soixante-dix à écouler au temps régulier, brisant l’égalité de 2-2. Victoire de 4-3 et le titre pour les Vikings-1.

Pour le tout dernier duel du Jouzuy 2021, l’affrontement ultime dans le M18 entre les Vikings-1 de Baie-Comeau et les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord. Ces derniers ont touché la cible deux fois en désavantage numérique et une fois dans une cage déserte pour s’emparer des honneurs à la suite d’un résultat final de 5-2. Les finalistes ont été récompensés du prix de l’équipe gentilhomme (la plus respectueuse) dans leur catégorie. Ils se sont mérités des billets pour assister à la partie du Drakkar de Baie-Comeau du 10 décembre prochain. Ce même prix est revenu aux Castors de Pessamit dans le M15.

Un comité rôdé

Si tout a pu bien se passer sur la glace, c’est que l’organisation a bien fait les choses. Le président de l’Association du hockey amateur de Port-Cartier, Guy Fournier, a salué le comité « en or avec des gens hyper impliqués ».

Ils ont été nombreux les bénévoles à avoir passé leur fin de semaine et leur soirée de jeudi et vendredi à l’aréna, que ce soit à l’admission, au bar, aux statistiques, à la gestion des vestiaires, à l’animation et à bien d’autres niveaux. Même le travail des officiels a été souligné.

« La clé du succès, c’est le comité et les bénévoles. Sans eux, ça n’aurait pas pu être super comme tournoi. L’honneur leur revient en plus qu’ils étaient prêts et rôdés. »

Le fait que le Tournoi Jouzy a regroupé deux catégories et autant d’équipes a aussi contribué à l’ambiance. « Le monde était content de revoir du hockey. La population est venue encourager les équipes », a conclu M. Fournier.

Le prochain tournoi sur la Côte-Nord sera le Tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau. Les équipes inscrites dans le M11 (atome) et M13 (pee-wee) seront en action du 2 au 5 décembre. Du 9 au 12 décembre, ce sera au tour du M9 (novice), M15 et M18.

Les Vikings de Baie-Comeau, champions du Tournoi Jouzy dans le M15 A.

Les champions du M18 A du Tournoi Jouzy, les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord.

Les Gaulois de Port-Cartier, finalistes dans le M15 A de leur Tournoi Jouzy.

Les finalistes du M18 A du Tournoi Jouzy et aussi récompensés du prix de l’équipe gentilhomme, les Vikings-1 de Baie-Comeau.

Les Castors de Pessamit, l’équipe gentilhomme (la plus respectueuse) dans le M15 A. Photo courtoisie