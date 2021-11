Le Drakkar l’emporte 3-2 à Moncton

Garder les choses simples réussit au Drakkar. Les représentants de la Côte-Nord ont signé un quatrième gain consécutif en l’emportant 3-2 sur les Wildcats de Moncton en ouverture de rideau de ce périple de trois matchs en trois jours au Nouveau-Brunswick.

C’est l’homme des grandes occasions pour Baie-Comeau, Jacob Gaucher, qui a inscrit le but gagnant à 12 :42 du troisième vingt. Émile Chouinard a pris un tir de loin qui a frappé le masque du gardien Thomas Couture pour retomber dans l’enclave. Le capitaine du Drakkar n’a pas raté l’occasion d’enfiler son 12e de la saison.

Le Drakkar a de nouveau connu un bon début de match et la chance lui a souri afin d’ouvrir le pointage. La remise d’Émile Chouinard de la rondelle dans le coin à la droite de Couture a fait un drôle de bond que ce dernier n’a pu maîtriser. Isaac Dufort (5e) a bondi sur le retour pour lancer les hostilités à 15 :32 du premier vingt.

Au début du second tiers, ce fut au tour d’Andrew Belchamber de toucher la cible, lui aussi bon pour son 5e de la campagne. Le défenseur Thomas Darcy lui a servi d’écran pour décrocher un tir des poignets dans la partie supérieure qui n’a pas laissé de chance à Couture.

Les Wildcats étaient cependant loin d’être abattus et ils n’ont pris que 73 secondes pour ramener le pointage à 2-2. Avec son 11e, Vincent Labelle a profité d’un avantage numérique pour prolonger sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un but se prolonger à sept. Et à 14 :04, au tour de Francis Langlois de tromper Olivier Adam d’un tir imparable.

Lors des deux dernières minutes du match, le Drakkar a essuyé une solide tempête dans son territoire, mais Adam et ses coéquipiers ont refusé de céder.

Lors de ce match, Benjamin Corbeil a vu sa séquence de matchs d’affilée avec au moins un point se terminer à 11, et celle de Raivis Kristians Ansons à 9.

Les hommes de Jean-François Grégoire disputeront maintenant la victoire au Sea Dogs de St.John samedi avant de conclure contre Acadie-Bathurst dimanche.