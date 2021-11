Difficile fin de voyage du Drakkar dans les Maritimes avec une défaite de 8 à 3

Pour leur troisième match en autant de jours, le Drakkar affrontait le Titan d’Acadie-Bathurst pour clore leur voyage dans les Maritimes.

Le Drakkar vogue en eaux troubles dès la première période. Le Titan s’inscrit en premier au tableau suivi par l’unique but du Drakkar en première période compté par Benjamin Corbeil, en avantage numérique, avec un puissant tir sur réception pour égaliser la marque 1-1. Le Titan réplique rapidement pour marquer son deuxième et troisième but. Le quatrième filet du Titan est causé par le cafouillage du cerbère du Drakkar, Olivier Adam, en essayant d’aller chercher la rondelle derrière la cage. Le Titan ajoute deux autres buts à sa feuille de pointage avant la fin de la première période. Trois des six buts du Titan ont été marqués en avantage numérique.

Le Drakkar amorce la deuxième période avec Olivier Ciarlo devant le filet. L’équipe d’Acadie-Bathurst marque avec moins de quatre minutes dans le deuxième engagement. Les hommes de Jean-François Grégoire répliquent rapidement avec le premier but dans la LHJMQ de la recrue Alexandre Lamarre qui vient tout juste de s’amener avec l’équipe pour ce voyage. Il a été cédé des Voltigeurs de Drummondville et évoluait pour les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. Le Titan s’inscrit une huitième fois au pointage avant la fin de la deuxième période.

Le meilleur marqueur du Drakkar, Jacob Gaucher (15) profite d’un avantage numérique pour compter le troisième but de son équipe. La troupe de Jean-François Grégoire s’est fait surpasser au niveau des tirs au but avec seulement 19 tirs contre 43 par le Titan dans cette défaite de 8-3.

Le Drakkar accostera à la maison pour deux matchs, vendredi et samedi, contre l’Océanic de Rimouski.