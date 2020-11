Une nouvelle journée Hop la Ville! le 22 novembre

Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles, en collaboration avec ses partenaires, organise une nouvelle journée Hop la Ville! le dimanche 22 novembre.

Tout un programme a été concocté pour le visiteurs. Une dizaine d’activités gratuites pour bouger, découvrir ou, tout simplement, respirer seront à votre disposition.

«C’est l’occasion idéale pour s’initier à une nouvelle activité ou encore expérimenter en famille», précise le service des loisirs par voie de communiqué. Pour tout connaître de la programmation, le public est invité à consulter le site Internet.

Le comité Hop la Ville Sept-Îles s’associe au défi PAUSE, qui invite les jeunes adultes à vivre l’expérience de déconnexion des écrans 24h de PAUSE le même jour.

Quatre défis de déconnexion sont proposés aux participants. Ce défi s’adresse particulièrement aux 16 à 29 ans, qui sont invités à s’inscrire au défi sur le site pausetonécran.com.

Le programme de la journée

Bain libre à la piscine dans le bassin de 25 mètres de 9h à 9h55 et 10h30 à 11h25. Réservations obligatoires au 418 964-3369.

Débrouillards en famille Pirate ton quotidien de 10h à 14h au 68 rue Napoléon. Cette activité a lieu dans le cadre du mois des Débrouillards en famille.

Abdos relaxants de 10h30 à 11h30 au centre socio pour les 13 ans et plus. Matériel requis: tenue de sport, bouteille d’eau et tapis de yoga.

Porte ouverte du centre Multiforme de 10h30 à 13h30 au 60 rue St-Laurent.

Respiration et médiation pour diminuer la douleur à Déclic espace santé de 13h à 14h au Centre socio. Inscription sur la page Facebook de Déclic Espace santé. Matériel requis: vêtements confortables et bouteille d’eau.

Zumba avec Jessy Zumba fitness de 13h à 14h au Centre socio. Matériel requis: tenue sportive, espadrilles d’intérieur et bouteille d’eau.

Initiation au karaté de 13h30 à 14h30 par l’Institut de karaté Shotokan. Matériel requis: vêtement de sport et bouteille d’eau. L’activité se pratique pieds nus.

Atelier communiquer sans s’oublier de 13h30 à 15h par le Centre des femmes aux 4 vents au 831 boul. Laure. Inscription obligatoire au 418 968-2925.

Initiation à l’athlétisme de 15h à 16h30 au Centre socio pour les 7 à 17 ans. Matériel: vêtement de sport et bouteille d’eau.

Classe de Hip Hop de 18h30 à 19h30 par l’école de ballet de Sept-Îles au Centre socio. Matériel: vêtements confortables, espadrilles d’intérieur et bouteille d’eau.

Clickafé de 8h à 17h au 350 rue Smith avec des smoothies Hop la Ville! à petit prix.

Les places pour les activités sont limitées. Il ne faut donc pas oublier de s’inscrire dans le cadre de certaines comme par exemple, le bain libre à la piscine.