Des activités prévues le 22 novembre pour le mois des Débrouillards

Jusqu’au 30 novembre, les organismes régionaux membres du Réseau Technoscience participent au mois des Débrouillards en famille. Des activités sont ainsi mises en place à Sept-Îles le 22 novembre.

Technoscience Côte-Nord organise donc le 22 novembre de 10 heures à 14 heures des activités à faire en famille dans son local du 68 rue Napoléon. Le thème de cette année est Pirate ton quotidien. Les jeunes et moins jeunes sont appelés à améliorer un appareil du quotidien avec du matériel récupéré.

« Nous invitons les gens à récupérer chez eux des objets qui n’ont plus d’utilité. Ils les amènent et ils seront transformés pour avoir une nouvelle vie », précise Carine Langelier, coordonnatrice des Débrouillards Technoscience Côte-Nord. « Il y aura des ateliers pour les transformer mais aussi des ateliers plus scientifiques ainsi que des stations d’information. Ces ateliers durent de 10 à 15 minutes. » Ces activités sont ouvertes à tous. Le masque est, bien entendu obligatoire.

« Bien que le contexte dans lequel se déroulera le Mois des Débrouillards en famille soit exceptionnel cette année, le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux ont travaillé d’arrache-pied pour proposer des activités enrichissantes, amusantes et sécuritaires aux jeunes et à leur famille dans chaque région du Québec. Les missions scientifiques proposées ont été développées avec l’objectif de rendre leur prise en main la plus simple et la plus agréable possible pour les familles. Nous sommes convaincus que les Débrouillards et leur famille auront beaucoup de plaisir à réaliser les missions préparées pour eux », affirme Marthe Poirier, directrice générale du Réseau Technoscience.

Expérimenter la science dans le plaisir

Cet événement annuel qui a lieu tous les ans vise à permettre aux jeunes de s’initier à la science et à la technologie dans une ambiance ludique et festive. Les participants vont pouvoir explorer des thématiques liées à la science et à la technologie qui sont différentes chaque année. Jusqu’à l’an dernier, le Mois des Débrouillards en famille était connu sous le nom de La journée nationale des Débrouillards dont la première édition a eu lieu en 1982.

Des magazines et des sites Web

Dans le cadre Des Débrouillards, on trouve également des bandes dessinées, des livres d’expériences, des magazines de culture scientifique et beaucoup plus sur Internet. Les magazines Curium, Les Débrouillards et Les Explorateurs, ainsi que leurs sites Web respectifs sont dynamiques et truffés d’informations, d’expériences et de références incontournables.