Port-Cartier rend hommage à Laurent Côté par le hockey

C’est par le sport, sans surprise, que Port-Cartier rend hommage à un des siens décédé en juin 2018. À l’initiative de Sébastien Deschênes, la Classique Laurent Côté, un tournoi de hockey 4×4, bat son plein jusqu’à dimanche sur la glace du Complexe récréatif et culturel (CREC) de Port-Cartier.

Les spectateurs présents lors de la mise au jeu protocolaire vendredi soir ont réservé une belle ovation à Laurent Côté. Au lieu d’une minute de silence, c’est sous le signe d’applaudissements nourris qu’ils ont démontré leur reconnaissance à M. Côté.

C’est un premier hommage à Port-Cartier pour Laurent Côté qui aura marqué plus d’une personne. C’était également de circonstance que cette reconnaissance se fasse au CREC, lieu où il aura porté plus d’un chapeau (entraîneur, arbitre, annonceur, bénévole,…), et cet édifice partagé avec le Centre Éducatif L’Abri, là où M. Côté aura animé la vie étudiante bon nombre d’années.

La Classique Laurent Côté rassemble au total 17 équipes réparties dans les classes Compétition, A et B. Les profits du tournoi iront à la Maison de la Famille de Port-Cartier.