Ottawa souligne un investissement de 3,4 M$ au Centre Miam Uapukun, à Maliotenam

Le secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones a souligné mercredi l’investissement de 3,4 millions de dollars par Ottawa pour la rénovation et l’agrandissement du Centre Miam Uapukun, à Maliotenam.

Le Centre Miam Uapukun est un centre de réadaptation pour les Innus et les autochtones de toutes les communautés aux prises avec des problèmes de dépendance à l’alcool, à la drogue ou autres.

Les travaux, terminés depuis le mois d’avril, ont entre autres permis d’agrandir les locaux administratifs, le poste d’accueil et des salles de rencontre. La cuisine, la salle à manger et d’autres pièces multifonctionnelles ont aussi été rénovées.

Réginald Mckenzie, coordonnateur clinique du Centre, explique que les travaux ont permis de rendre les lieux plus sécuritaires pour les travaux et les résidents.

«Ça nous donne de plus grandes salles pour faire des activités avec ces gens-là, dont des activités traditionnelles avec les gens», a-t-il ajouté.

Le Centre Miam Uapukun peut héberger jusqu’à dix personnes à la fois, en plus de quelques bénéficiaires externes. Il accueille une centaine de personnes par an et a accueilli plus de 2 500 personnes depuis son ouverture voilà près de 30 ans.