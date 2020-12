Une nouvelle aire protégée sur l’île d’Anticosti : un pas de plus vers la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

L’annonce par le gouvernement du Québec de la création d’une réserve de biodiversité projetée principalement le long du littoral de l’île d’Anticosti est bien accueillie par la municipalité de L’Île-d’Anticosti qui y voit une étape clé dans ses démarches pour inscrire l’île sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La gestion de la réserve de biodiversité s’accompagne d’une enveloppe de 800 000$ à la Municipalité de L’Île d’Anticosti par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. La réserve de biodiversité comporte les plus importants sites fossilifères de l’Île. Selon le maire de la Municipalité de L’Île d’Anticosti, John Pineault, « La candidature d’Anticosti au patrimoine de l’UNESCO repose sur ses sites fossilifères, qui offrent une vitrine sans comparable dans le monde sur la première extinction de masse sur Terre. L’appui du gouvernement du Québec pour préserver ces milieux est essentiel pour qu’Anticosti poursuive ses démarches vers une reconnaissance internationale. »

Le 23 novembre, le gouvernement québécois a adopté un arrêté ministériel qui confère un statut provisoire de protection d’une durée de 4 ans pour cette réserve de biodiversité.

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, Benoit Charette, explique :« En créant la réserve de biodiversité projetée d’Anticosti, d’une superficie de 1 651,5 km2, le gouvernement du Québec a pris des dispositions additionnelles pour protéger et gérer ce site exceptionnel de façon adéquate. Voilà une autre façon pour le Québec de manifester son appui inconditionnel à la Municipalité de L’Île-d’Anticosti ainsi qu’à tous ses partenaires en faveur de la présentation de la candidature de l’île »

La création de cette réserve de biodiversité ouvre la voie à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de tourisme durable d’Anticosti dévoilée au mois d’août.

Réactions positives

Plusieurs acteurs impliqués dans le projet pour faire inscrire l’île d’Anticosti à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ont salué l’annonce gouvernementale de la création d’une réserve de biodiversité. La directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard, croit qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction dans l’atteinte des objectifs de conservation afin de protéger l’entièreté de l’île.

Jean-Charles Piétacho, chef du Conseil des Innus d’Ekuanitshit et Réal Tettaut, chef de la Première Nation des Innus de Nutashkuan, ont eux-aussi été ravis de la création d’une réserve de biodiversité. Le chef Réal Tettaut a affirmé : « La protection d’une partie de l’île Anticosti — le Nutashkuanish ou Petit Nutashkuan — est une bonne nouvelle puisque cela permettra de protéger un patrimoine géologique exceptionnel situé sur une partie de notre Nitassinan. Nous sommes heureux de collaborer à ces démarches visant la reconnaissance d’Anticosti comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO. »