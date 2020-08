La Municipalité de L’Île-d’Anticosti dévoile sa nouvelle stratégie touristique

La Municipalité de L’Île-d’Anticosti a dévoilé sa nouvelle stratégie touristique dont l’objectif ultime est la reconnaissance de l’île au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette nouvelle stratégie touristique a pu être élaborée grâce à la collaboration de la population et des entrepreneurs locaux, la communauté innue de Ekuanitshit, la MRC de la Minganie, le gouvernement du Québec, Nature Québec et d’autres experts. Cette stratégie touristique s’appuiera sur des principes de durabilité, d’authenticité et d’expansion du savoir scientifique.

« Grâce à son isolement géographique, ses attributs exceptionnels ainsi que sa capacité à peupler l’imaginaire de tous ceux qui en entendent parler, Anticosti misera sur l’émerveillement des visiteurs pour développer une expérience touristique unique », affirme John Pineault, maire de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti.

La stratégie de tourisme d’Anticosti prévoit tout d’abord consolider son offre actuelle qui comprend des activités de chasse et pêche. À partir de 2023, l’objectif sera de déployer le plein potentiel touristique de l’île en concrétisant de nouveaux projets structurants. Pour réaliser cette stratégie, la Municipalité est consciente qu’il faudra «attirer plus de travailleurs et surtout, assurer la disponibilité et l’accessibilité des transports et de l’hébergement nécessaires à une hausse de l’achalandage touristique.»

« Anticosti regorge de trésors cachés, tant humains que naturels. Le caractère exceptionnel de l’île doit être protégé et partagé avec les aventuriers québécois et de partout dans le monde qui veulent le découvrir. Nous avons défini le tourisme qui pourrait à la fois respecter la capacité portante écologique de l’île, protéger ce patrimoine exceptionnel, et maintenir la qualité de vie des habitants et l’expérience des

touristes. Et tout cela en faisant travailler notre monde », affirme John Pineault, maire de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti.

Cette nouvelle stratégie touristique s’inscrit dans la réflexion initiée en juin 2018 lors du Forum du Futur. Cette stratégie de tourisme durable devrait favoriser la reconnaissance de l’île au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le dossier de candidature, en préparation, devrait être soumis au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO par le gouvernement du Canada dans les prochains mois.